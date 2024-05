Federação do Rio lamenta morte de árbitro que passou mal em teste de rotina

De acordo com o informe, ele chegou ao hospital "em condição clínica estável e lúcido". A federação salientou que ele foi acompanhado por membros do Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro durante este período.

O Departamento de Arbitragem está consternado com o falecimento de um dos seus membros que, apesar dos seus poucos 30 anos, dos quais praticamente 9 dedicados a arbitragem, sempre demonstrou princípios éticos elevados, postura exemplar, dedicação profissional e os cuidados de saúde exigidos ao desempenho da função Trecho da nota