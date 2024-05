Valdívia, ídolo do Palmeiras, polemiza e fala que jogou mais que James Rodríguez e Arrascaeta

O ex-meia chileno e ídolo do Palmeiras, Jorge Valdívia, viralizou nas redes sociais após sua participação em uma dinâmica da ESPN sobre que atleta tem mais qualidade técnica. O agora comentarista respondeu às comparações feitas pelo repórter com outros jogadores. Ao ser questionado sobre James Rodríguez, afirmou que foi melhor que o colombiano. "Somos diferentes", pontuou.

A comparação não se limitou ao meia do São Paulo. Valdívia também foi questionado se jogou mais que o uruguaio do Flamengo, Arrascaeta, que foi o primeiro da lista. O ex-atleta assegurou que foi melhor. "Acho que temos de respeitar a todos e levar em consideração a época e os momentos, mas humildemente, eu."

A lista de meio-campistas comparados a ele incluía jogadores como Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Paulo Henrique Ganso e Lucas Paquetá. Valdivia afirmou que apenas Veiga e Ganso foram melhores que ele.

Jorge Valdívia teve duas passagens marcantes com a camisa do Palmeiras. A primeira foi quando chegou ao clube em 2006, tornando-se destaque da equipe na campanha do título do Campeonato Paulista de 2008 e ganhando o status de ídolo da torcida.

Depois, ele se aventurou pelos Emirados Árabes Unidos, jogando pelo Al-Ain, e retornou ao time alviverde em 2010, ficando até 2015. Durante esse período, foi bicampeão da Copa do Brasil em 2012 e 2015, e campeão da Série B do Campeonato Brasileiro em 2013.