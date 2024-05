Giuliano volta a marcar após quatro jogos e se destaca pelo Santos em início na Série B

O meia Giuliano foi um dos nomes escolhidos pela diretoria para fazer parte da reconstrução do Santos. O jogador, que estava no Corinhtians, caiu nas graças da torcida rapidamente e se tornou um dos pilares da equipe de Fábio Carille. Ele foi titular em todos os três jogos do Peixe na Série B e voltou a balançar as redes após quatro partidas.

Giuliano marcou um gol e deu uma assistência na goleada do Santos sobre o Guarani, por 4 a 1, nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da Série B. Até então, a última vez que ele balançou as redes pelo Peixe foi na vitória por 3 a 1 diante do RB Bragantino, pela semifinal do Paulistão.

O meia celebrou o bom momento na temporada, tanto individual quanto coletivo, e traçou o objetivo do Alvinegro em 2024.