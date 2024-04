António mantém dúvida sobre Cássio e testa mudanças no Corinthians

O técnico António Oliveira ainda não definiu se Cássio será titular do Corinthians contra o Fluminense no domingo, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

António Oliveira usou Cássio e Carlos Miguel durante o treinamento desta sexta-feira (26), como informou a Itatiaia. A definição deve ocorrer neste sábado.

Cacá, Matheus Bidu, Breno Bidon, Wesley e Gustavo Mosquito treinaram como titulares, conforme apurou o UOL. Essas podem ser as mudanças para o Timão enfrentar o Flu.