'Inadmissível', diz Diniz sobre indisciplina de jogadores afastados do Flu

Em relação aos jogadores [afastados], foi algo inadmissível em qualquer época, ainda mais nos tempos de hoje. A gente espera que sirva de correção para esses e para outros, e também para o futebol brasileiro de se levar mais a sério as coisas, são muitas coisas envolvidas no futebol profissional, muitas famílias. A gente tem que trabalhar com respeito e com o máximo de empenho para que as coisas aconteçam de maneira correta. (...) A gente não tem uma previsão [de retorno]. Isso é uma coisa que a gente vem conversando no dia a dia. Fernando Diniz, em coletiva

Classificação e jogos Libertadores

Os afastados são John Kennedy, Alexsander, Arthur e Kauã Elias. A decisão foi tomada na última terça (23), e o quarteto foi desfalque no último jogo.