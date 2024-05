CBF evita paralisar competições, apesar da tragédia no Rio Grande do Sul

A CBF vai evitar, ao máximo, a paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, apesar da tragédia no Rio Grande do Sul. A entidade já prepara novo anúncio de adiamento de partidas dos representates gaúchos na Série A, mas os certames vão continuar até onde possível for.

Grêmio, Internacional e Juventude estão sem condições sequer de colocar seus atletas para treinar. Gramados de Centros de Treinamentos e estádios foram inundados, o aeroporto Salgado Filho só deve reabrir no final de maio e as condições seguem extremamente difíceis, sem perpctiva de normalização em curto prazo.

Em meio a tamanha catástrofe, é impossível pensar em futebol, obviamente, com isso, as partidas dos times do Rio Grande do Sul deverão seguir sendo adiadas, mas ainda sem datas definidas. Cenário que deve se agravar a gerar um acúmulo de jogos remarcados.