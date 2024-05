Avaí acerta a contratação do técnico Gilmar Dal Pozzo para a sequência da Série B

"O Gilmar é um excelente profissional. Ele tem experiência na dura disputa da série B, que exige a organização do time a partir de uma defesa sólida, e certamente vai saber montar um time equilibrado com os atletas que temos à disposição no elenco", disse o presidente do Avaí, Júlio Cesar Heerdt.

A estreia do novo treinador será na partida do próximo sábado, contra o Coritiba, na Ressacada, a partir das 11h (de Brasília).