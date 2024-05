Gol do título? Malcom arranca e faz golaço decisivo para Al-Hilal; assista

The decisive moment for Al Hilal - this run and finish by Malcom! #yallaRSL pic.twitter.com/n9tlXrDn86 -- Roshn Saudi League (@SPL_EN) May 6, 2024

O lance de Malcom pode se tornar o gol do título saudita. O Al-Hilal tem vantagem de 12 pontos para o Al-Nassr, segundo colocado do Saudita, a quatro rodadas do fim. O time de Cristiano Ronaldo entrará em campo na próxima quinta (9) e, se tropeçar, verá o rival confirmar seu 19º título nacional.

O Al-Ahli, rival do Al-Hilal hoje, é outro dos clubes sauditas que trouxeram reforços de peso nesta temporada. O time conta com Firmino, Ibañez, Mahrez, Mendy, Kessié e Saint-Maximin, todos titulares na derrota de hoje. A equipe é terceira colocada, com 55 pontos.

Al-Hilal terá chance de confirmar o título sem depender do rival ainda nesta semana. A equipe comandada por Jorge Jesus receberá o Al-Hazem, lanterna do Saudita, no sábado (11), às 12h (de Brasília).

O Al-Hilal briga por título invicto. Se a conquista parece questão de tempo, o time de Malcom, Michael, Renan Lodi e companhia mantém a ambição de alcançar a melhor campanha da história do torneio. A equipe tem 28 vitórias e dois empates em 30 jogos, é dona do melhor ataque da competição com 91 gols marcados e tem, de longe, a melhor defesa com 19 sofridos.