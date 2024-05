CBF e Imply disponibilizam plataforma de doações para vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul

A Imply, empresa especializada em sistema de tickets no futebol, disponibilizou uma plataforma para doações em prol das vítimas das fortes chuvas do Rio Grande do Sul em parceria com a CBF, federações estaduais e clubes.

O site é www.cbf.eleventickets.com , e as doações poderão ser feitas por pessoas física ou jurídica.

"A CBF e a Seleção Brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da Seleção Brasileira de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.