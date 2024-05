Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado em Porto Alegre

O técnico Renato Portaluppi, do Grêmio, foi resgatado nesta segunda-feira após ficar ilhado no hotel onde mora, no Bairro Anchieta, em Porto Alegre.

Renato é mostrado em um vídeo nas redes sociais, republicado por sua filha, Carolina Portaluppi, sendo ajudado por outras pessoas com o carro cheio de malas. De acordo com ela, o técnico do Grêmio está sem celular e tem tido dificuldades para manter contato com a família.