Com gol e assistência de Malcom, Al-Hilal vence Al-Ahli e se aproxima do título do Saudita

Em compromisso válido pela 28ª rodada do Campeonato Saudita, realizado nesta segunda-feira, o Al-Hilal visitou o Al-Ahli e venceu por 2 a 1. Os gols da equipe visitante, mais perto do título, foram marcados por Mitrovic e Malcom. Al-Buraikan anotou para o time da casa.

A quatro rodadas do fim do torneio, o resultado mantém o time de Jorge Jesus na primeira posição, agora com 86 pontos em 30 partidas, 12 a mais que o Al-Nassr. Com a derrota, o Al-Ahli continua na terceira colocação, com 55 pontos em 30 jogos.

O Al-Hilal volta a campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília), recebendo o lanterna Al-Hazm, pela 31ª rodada do Saudita. O Al-Ahli também joga no sábado, pelo mesmo campeonato, às 15h, quando visita o Al-Shabab.