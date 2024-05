São Paulo anuncia Felipe Marques como novo coordenador de saúde e performance

Nesta segunda-feira, o São Paulo anunciou o fisioterapeuta Felipe Marques como o novo coordenador de saúde e performance do time. No São Paulo desde 2022 profissional, agora, assumiu uma nova função dentro do clube e será responsável por coordenar alguns departamentos do Tricolor, como área médica, preparação física, nutrição, fisioterapia e fisiologia.

Com a mudança, o São Paulo busca uma melhoria em seu departamento médico, setor criticado pelo ex-técnico Thiago Carpini.

Atualmente, por exemplo, o clube paulista possui diversos jogadores em tratamento. Casos de Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito).