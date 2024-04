Fluminense pena com ferrolho do Cerro, empata e segue líder na Libertadores

O Fluminense pouco criou contra a retranca do Cerro Porteño e ficou no empate por 0 a 0 no La Nueva Olla, na terceira rodada da Libertadores. Apesar do pontinho conquistado no Paraguai, o atual campeão deixou passar a oportunidade de disparar no Grupo A.

O Tricolor carioca segue na liderança da chave, com cinco pontos. O time brasileiro é seguido na tabela pelo Colo-Colo e pelo Cerro, ambos com quatro cada um. Já o Alianza Lima é o lanterna, com dois.

O Flu oscilou durante a partida teve dois períodos distintos. Os visitantes começaram dominando, embora sem criatividade ou eficiência, mas perderam o ímpeto após o intervalo e levaram um sufoco na reta final.