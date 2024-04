'Cássio não pode ser colocado como culpado. É covardia!', diz Mauro Cezar

Mauro Cezar: 'Escolhas do Fla são questionáveis, mas #ForaTite é palhaçada'

Mauro Cezar analisou que as escolhas do Flamengo foram bastante questionáveis na última semana, mas ponderou que pedir #ForaTite após a primeira derrota rubro-negra em 2024 é "uma palhaçada". Para Mauro, diante do número de jogadores poupados contra o Bolívar, a equipe tem obrigação de render no clássico contra o Botafogo, no domingo (28), às 11h (de Brasília), pelo Brasileirão.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)