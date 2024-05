Júnior Rocha analisa derrota do Guarani para o Santos: "Eles foram muito efetivos"

O Guarani visitou o Santos na noite da última segunda-feira, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 4 a 1. Após o confronto, o novo treinador do Bugre, Júnior Rocha, analisou a partida e destacou o pouco tempo de preparação com os jogadores.

"Tivemos uma semana curta, de apenas quatro sessões de treinamento, mas muito proveitosa de trabalho. Vi muita entrega, dedicação e muito comprometimento dos jogadores em entender algumas situações", disse.

"Os primeiros 30 minutos foram muito bons. Tivemos mais chances, a posse de bola estava conforme a gente planejou. E aí poderíamos ter saído na frente com a bola na trave do Luan. Mas futebol é aproveitamento, eles tiveram chance com Guilherme e fizeram, depois um chute de fora do Pituca e fizeram... Eles foram muito efetivos, e a gente sentiu muito o primeiro gol e principalmente o segundo", completou.