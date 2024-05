Fluminense espera assinar contrato com Thiago Silva em até 15 dias

?? Fluminense are planning for Thiago Silva to sign formal contract valid until June 2026 in 10/15 days.

Verbal agreement in place as reported last week, now working to finalise the details and sign documents in London.

Thiago's comeback, considered matter of time. pic.twitter.com/bnZYp4mC4Q

? Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2024

Thiago Silva foi jogador do Fluminense entre 2006 e 2008. Com a camisa do Tricolor das Laranjeiras, o zagueiro disputou 147 partidas, marcou 14 gols e foi campeão da Copa do Brasil de 2007. O brasileiro esteve presente no vice-campeonato da Libertadores para a LDU, no Maracanã, em 2008.

Após o Fluminense, Thiago Silva foi vendido ao Milan e passou por equipes como Paris Saint-Germain e Chelsea, onde está atualmente. Na Europa, o zagueiro brasileiro conquistou uma Liga dos Campeões e sete Campeonatos Franceses.