Neymar envia aeronaves com suprimentos e incentiva doações ao Rio Grande do Sul

O estado do Rio Grande do Sul foi atingido por alagamentos decorrentes das chuvas intensas e deixou diversas famílias desabrigadas. Nesta terça-feira, Neymar, atleta do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, enviou algumas aeronaves com suprimentos para ajudar os moradores prejudicados da região. Ele também incentivou outras pessoas a ajudarem a causa.

"Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz, faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é pra incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas", escreveu Neymar em suas redes sociais.