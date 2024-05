Brasileirão deve parar pela crise no Rio Grande do Sul? Colunistas debatem

Danilo Lavieri: 'Não há uma união dos clubes. As conversas devem avançar hoje'

Não houve um consenso do tipo todo mundo achando: 'ó, vamos parar'. Ontem, eu ligando pros clubes para conversar, tinha clubes que ainda não tinham nem sido contactados, as conversas estavam naquele: 'então, o presidente do Inter falou com os presidentes que são mais próximos a ele, o do Grêmio?'. É por aí, não tem algo coletivo, como a gente sabe né, como a gente já falou tantas vezes aqui, não há uma reunião, uma união coletiva dos clubes aqui no Brasil em torno do produto, em prol do produto. Eles não conversam nesses níveis, eles criam grupos de WhatsApp emergenciais, digamos assim. Opa teve um negócio ali no Sul, vamos criar aqui e aí eles resolvem ali

Classificação e jogos Brasileirão

Então, não há uma união, não há algo coletivo, eles não fazem uma conversa constante, então quando tem esse tipo de movimentação, eles começam um pouco mais devagar e aí vão se unido. Acho que hoje vai ser o dia de debate nesse sentido, com alternativas como: 'Ah, eu ofereço aqui o CT da base, está disponível CT de tal lugar'. Eu acho que vai ser essa a tônica das conversas de hoje, porque isso certamente vai ficar mais forte. Ontem, foi Inicial, a CBF ainda resistindo, mas eu acho que a partir do momento que essa união se transformar em algo mais coletivo, pode ser que a CBF ouça, que escute mais. Danilo Lavieri

Nota da redação: Vale lembrar que, além dos três times na primeira divisão, clubes gaúchos também disputam as séries C e D do Campeonato Brasileiro, como Caxias e São José. O Rio Grande do Sul só não tem representantes na segunda divisão do futebol nacional.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto: