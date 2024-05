Presidente do Getafe revela interesse do Barcelona em Mason Greenwood

Nesta terça-feira, o presidente do Getafe, Ángel Torres, revelou que o Barcelona estaria interessado na contratação do atacante inglês Mason Greenwood, que está emprestado pelo Manchester United.

De acordo com Ángel Torres, a situação do atleta de 22 anos foi questionada por Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Deco, diretor-esportivo. Porém, o Atlético de Madrid, apontado como um dos interessados, não realizou nenhuma consulta sobre o jogador.

"O Atlético Madrid não me perguntou sobre o Greenwood, o único que me perguntou foi o Laporta. Falei com ele e com o Deco, que falaram dele porque gostam do jogador", afirmou à Radio Marca.