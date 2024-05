Rosario Central x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Gabriel Milito, técnico do Galo, não contará com Mauricio Lemos, com uma lesão na lombar. Bruno Fuchs fica à disposição, enquanto Rubens e Paulo Victor seguem afastados por problemas clínicos.

Classificação e jogos Libertadores

Já o time local tem uma dúvida em relação a Ortiz, que pode participar da partida deixando a equipe mais ofensiva.

Prováveis escalações

Rosario Central: Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ortiz, Gómez, Lovera, Malcorra e Campaz; Módica (Cervera). Técnico: Miguel Ángel Russo

Atlético-MG: Everson; Saravia, Jemerson, Battaglia e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Rosario Central (ARG) x Atlético-MG - Copa Libertadores, fase de grupos

Data e hora: 07/05/2024 (terça-feira), às 19h (de Brasília).

Local: Gigante de Arroyito, em Rosario, Argentina.

Transmissão: Paramount + (streaming).