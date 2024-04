Avaí aposta em Menino da Vila para pegar o Santos e se reerguer na Série B

De olho na primeira vitória na Série B, o Avaí aposta em um Menino da Vila para encarar o Santos na segunda rodada e se recuperar da derrota na estreia.

Recuperado de lesão na coxa, Pedro Castro é uma das armas do Avaí. Revelado pelo Santos, o meia está em sua terceira passagem pelo time catarinense.

Aos 31 anos, Pedro sabe o que é jogar uma Série B do Brasileirão. O jogador tem dois títulos do torneio, um com o Cruzeiro (2022) e outro com o Botafogo (2021).