FGF solicita à CBF adiamento de jogos das equipes gaúchas pelos próximos 20 dias

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) enviou, nesta segunda-feira, um ofício à CBF solicitando o adiamento das partidas dos times gaúchos em competições nacionais, como mandante e visitante, pelos próximos 20 dias. A solicitação foi feita em decorrência das fortes chuvas que têm assolado o Rio Grande do Sul.

"Considerando as condições ambientais, estruturais e humanitárias, a Federação Gaúcha de Futebol - FGF informa que enviou ofício para a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, nesta segunda-feira (6), solicitando o adiamento dos jogos das equipes gaúchas nos campeonatos nacionais, como mandantes e visitantes, pelos próximos 20 dias. Ao todo, 390 municípios estão em estado de calamidade pública, de acordo com o Decreto 57.603 do Governo do Estado", divulgou a FGF em nota.