Com tranquilidade, Ponte Preta bate o Amazonas e vence a primeira na Série B

O atacante voltou a balançar as redes 10 minutos depois, mas o gol foi anulado pelo VAR por falta em Sassá no início da jogada. No entanto, Gabriel Novaes estava em noite inspirada e, seis minutos após o tento invalidado, bateu de fora da área para castigar o Amazonas pela segunda vez.

No final do segundo tempo, aos 49 minutos, Dodô recebeu na entrada da área e bateu no canto do goleiro para marcar o terceiro e último gol da Ponte Preta no jogo.