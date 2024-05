Augusto Melo repetirá Miguel Martinez?

Em 1972, com o Corinthians devendo um milhão de dólares na praça, o Conselho Deliberativo do clube resolveu derrubar o então presidente Miguel Martinez, que havia cumprido 15 meses de um mandato de dois anos.

Assumiu Vicente Matheus que tinha uma porção de defeitos, era autoritário, concentrador etc, mas não só jamais pôs um tostão do alvinegro em seu bolso como, ao contrário, vira e mexe punha dinheiro no clube.

Hoje o Corinthians deve cerca de 400 milhões de dólares e Augusto Melo já está diante de um escândalo como se previa até entre os eleitores dele que, ao elegê-lo, diziam que seria mais fácil tirá-lo do poder que André Negão.