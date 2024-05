Morelos marca, Santos goleia o Guarani na Vila e reassume a liderança da Série B

O Santos segue com 100% de aproveitamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Peixe goleou o Guarani por 4 a 1, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do torneio. Os gols dos mandantes foram de Guilherme, Diego Pituca, Morelos e Giuliano. Caio Dantas descontou.

O estádio esteve com os portões fechados mais uma vez. O Alvinegro Praiano está punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o rebaixamento, no final do ano passado. São três jogos com as arquibancadas totalmente vazias e mais três com público parcial. Esse foi o segundo embate de suspensão.

Com o resultado, o time do técnico Fábio Carille reassumiu a liderança da Segunda Divisão, com nove pontos, assim como o Sport. Os paulistas levam vantagem no saldo de gols. Já o Bugre segue em 19º, ainda zerado.