Textor é multado, mas escapa de punição do STJD por denúncias de manipulação

Nesta segunda-feira, John Textor, dono da SAF do Botafogo, que foi denunciado por não colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva, foi multado em 60 mil reais. O dinheiro será doado ao Rio Grande do Sul, que está em estado de calamidade por conta das chuvas.

Apesar da multa, o norte-americano escapou de uma punição do STJD. No entanto, agora será obrigado em um prazo de cinco dias, a apresentar documentos que confirmem suas acusações de manipulações no futebol brasileiro.

O dono da SAF foi punido no artigo 220-A, onde acoima quem deixa de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares, já que Textor não apresentou as provas de uma suposta manipulação de resultados na Série A.