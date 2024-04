Fortaleza não toma conhecimento do Boca e dispara na Sul-Americana

Gols e destaques

1x0. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, o Fortaleza aproveitou vacilo no meio de campo do Boca Juniors. Figal se atrapalhou no domínio e a bola sobrou para Pochettino, que acertou passe na medida para Lucero marcar.

1x1. Aos 20, Langoni fez bom trabalhando atraindo a marcação pela direita e encontrou passe para Saralegui, que só cruzou para a área. Merentiel achou espaço para alcançar a bola e só tocar para o gol.

Faltou pouco. Pikachu recebeu passe de Pochettino aos 28, dominou e tentou um chute pelo alto, mas não pegou bem e a bola ficou fácil para Romero.

Por cima. Aos 39, Machuca deu passe dentro da área para Pikachu, que finalizou forte mas a bola subiu demais.

2x1. Aos 5 do segundo tempo, Pochettino cobrou falta perto da grande área. A bola buscou Lucero, que girou para cabecear com muita técnica para o fundo do gol.