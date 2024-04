Está na hora de Cássio ir para o banco? Ex-goleiros do Corinthians opinam

Eu não acho que o ciclo do Cássio está acabando, ele está num momento ruim do clube e o clube precisa se organizar. O Carlos Miguel quer jogar, está num momento bom, quer a sua oportunidade, mas o momento não é bom de jogar no Corinthians. A pessoa que pode ajudar bastante o Corinthians é o Cássio, com a experiência que tem, com o nome que tem, com a responsabilidade que tem, porque eu não vejo o Cássio fazendo corpo mole. Pelo contrário, eu vejo o Cássio se dedicando cada vez mais, lutando pelo clube, tanto é que é o maior ídolo da história do Corinthians. O Cássio é um dos menos culpados de tudo isso que vem acontecendo.

Nei, ex-goleiro campeão paulista 97/99 e brasileiro 98/99

Eu nunca fui fã do Cássio. Desde quando estava o Walter, eu achava o Walter mil vezes melhor que o Cássio, e eu acho que tudo tem seu tempo, o Carlos Miguel é bem melhor. O Cássio não é um bom goleiro, eu acho ele muito lento, não sai do gol. Teve seus momentos bons, mas porque o time também estava bem. Pega pênalti, é verdade, mas o Carlos Miguel precisa de uma sequência de jogos, eu tenho certeza que ele é bem melhor.

Maurício, ex-goleiro campeão paulista 97/99/01 e brasileiro 98/99