Corinthians: Consultoria indica solução fora do clube e define nome

A apresentadora Marília Ruiz revelou no Fim de Papo que a consultoria Ernst & Young, contratada para avaliar a gestão do Corinthians, indicou a criação do cargo de CEO no clube e apontou até um nome para exercer a função: Alexandre Leitão, ex-Orlando City e hoje no Athletico.

Segundo Ruiz, a ideia de criar o cargo de CEO encontra resistência interna, mas está sendo considerada no Corinthians. Nos bastidores, o presidente do clube, Augusto Melo, e o diretor de futebol, Rubão, estão rachados.