Como atleta mais caro do Santos se livrou de saída e conseguiu nova chance

O atacante Morelos ficou muito próximo de ser afastado no Santos, mas convenceu a direção e o técnico Fábio Carille que merecia uma nova chance.

O que aconteceu

Morelos contratou um preparador físico e já mostrou resultados para entrar na forma física ideal no Santos. O jogador passou boa impressão para a direção por treinar em dois períodos. Ele emagreceu em poucos dias para seguir no time principal.

A falta de comprometimento com seu físico e as oscilações nos jogos foram motivos de debates e críticas na diretoria. O presidente Marcelo Teixeira teve uma reunião com o futebol para definir o futuro do jogador e por muito pouco ele não foi afastado.