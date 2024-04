Bola de Ouro compartilhada? Ancelotti daria o prêmio a Vini Jr e Bellingham

Ancelotti destacou características do atleta e apontou melhorias. O atacante chegou a sete gols no clássico e lidera o ranking como maior goleador do Brasil contra o Barcelona.

Acredito que uma das melhores características do Vinicius é a continuidade no jogo, mas acredito que ainda tem uma margem para melhoria, como perto da área e nos movimentos sem a bola. Ele vai melhorar porque tem humildade necessária para isso. Ancelotti