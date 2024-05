Corinthians e Fortaleza empatam em jogo elétrico e com brilho de goleiros

Pega daqui, pega de lá. O jogo começou acelerado e com muitas faltas — até os dez minutos, quatro infrações foram marcadas pela arbitragem, duas para cada lado. O maior susto ficou com Raniele, que sentiu o tornozelo após choque com Pedro Augusto e precisou deixar o gramado para ser atendido — o corintiano, no entanto, voltou sem grandes problemas.

Romero esquenta, e Breno Lopes congela Neo Química. Aos poucos, os donos da casa ganharam terreno. Primeiro, Fagner arriscou de fora da área e quase surpreendeu João Ricardo, e depois Romero deu um voleio e obrigou o goleiro adversário a fazer boa defesa. A resposta dos visitantes veio logo com o ex-palmeirense Breno Lopes, que recebeu passe em profundidade e, cara a cara com Carlos Miguel, errou o alvo.

Breno Lopes se lamenta ao perder chance em Corinthians x Fortaleza, jogo do Campeonato Brasileiro Imagem: Miguel Schincariol/Getty Images

João Ricardo faz milagres. Pressionando, o Corinthians ficou no quase aos 23 minutos, quando Wesley recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio e cruzou na medida para Raniele, que havia infiltrado pelo meio. A cabeçada do volante, no entanto, parou na mão direita do ágil goleiro do Fortaleza, que fez outra defesa em chute de Garro pouco tempo depois.

Romero na rede (pelo lado de fora). Uma das melhores chances alvinegras na 1ª etapa surgiu aos 33 minutos, em falta que saiu após linda triangulação envolvendo Bidon, Romero e Wesley. O paraguaio chamou a responsabilidade e caprichou na cobrança, mas viu a bola parar na rede pelo lado de fora — e enganar boa parte do estádio, que chegou a gritar gol.