Garro se vê 'chateado' após empate do Corinthians: 'Merecíamos ganhar'

O meia Rodrigo Garro, do Corinthians, admitiu chateação com o empate alvinegro por 0 a 0 diante do Fortaleza, em jogo ocorrido na noite deste sábado (4), na Neo Química Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele falou ao Sportv logo após o fim do duelo.

Volume corintiano. "Fizemos um grande jogo, no 1° tempo fomos muito bem e criamos situações de gol, mas faltou converter."

Empate amargo. "Estou um pouco chateado porque poderíamos levar algo mais, merecíamos ganhar, todo o tempo buscamos o gol e, por este motivo, me dói não conseguir os três pontos."