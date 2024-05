A evolução e o número invisíveis do Corinthians

Em Itaquera, a numeração é quase tão invisível, quanto a evolução do time de António de Oliveira. Quase, porque a equipe está melhor, mas não consegue ser incisiva. Com esforço, é possível ver o sistema tático, o 4-1-4-1 quando se defende, o 3-2-5, quando ataca. Estão ali os contornos, como as linhas brancas em torno dos números.

Melhorou, sim, contra o Fortaleza. Não foi igual contra o América, em Natal.

O crescimento corintiano precisa ser mais explícito, visível e concreto na tabela de classificação.

No terceiro empate seguido com o Fortaleza na Neo Química Arena, diante de 42 mil pessoas, a vitória não veio por causa do goleiro João Ricardo, o melhor em campo. Mas a evolução só se vê pelos contornos.