Carlos Miguel é destaque corintiano, e meia destoa; veja notas Footstats

Carlos Miguel foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do Corinthians no empate sem gols diante do Fortaleza, em jogo disputado na noite deste sábado (4) pelo Campeonato Brasileiro.

O goleiro recebeu 6,9 e foi seguido pelo zagueiro Cacá, que ficou com 6,3. Por outro lado, o meia Garro teve a menor nota entre os alvinegros pela plataforma: 4,7.

Veja todas as notas do Corinthians

Carlos Miguel: 6,9

Fagner: 6,0

Félix Torres: 5,5

Cacá: 6,3

Hugo: 6,0

Raniele: 5,7

Breno Bidon: 5,8

Garro: 4,7

Wesley: 5,8

Romero: 5,6

Mosquito: 5,4

(Matheuzinho): 6,2

(Pedro Raul): 5,3

(Giovane): 5,7

(Fausto Vera): 5,5

(Paulinho): sem nota