Garro vê grande jogo do Corinthians e lamenta empate com o Fortaleza: "Merecíamos algo melhor"

O Corinthians tentou, pressionou, martelou, mas não conseguiu tirar o zero do placar e só empatou com o Fortaleza neste sábado, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o meia Rodrigo Garro lamentou as chances perdidas e disse que o time merecia algo "melhor que o empate".

"Acredito que fizemos um grande jogo. Um grande primeiro tempo, criamos situações de gol, mas não conseguimos converter. Fico um pouco chateado, porque poderíamos conseguir algo melhor que o empate. Acho que merecíamos ganhar, o tempo todo buscamos o gol. Por esse motivo, me dói não conseguirmos os três pontos", disse o argentino na saída de campo, ao canal SporTV.

O Timão criou inúmeras chances de gol, mas esbarrou em ótimas defesas de João Ricardo e ficou no 0 a 0. Com isso, a equipe soma mais um ponto e pula para a 12ª posição, com cinco