CBF divulga áudio do VAR de Bragantino e Flamengo: 'Só temos esse ângulo'

A Comissão de Arbitragem da CBF divulgou, neste sábado (3), as análises e diálogos do árbitro de vídeo (VAR) na partida entre Bragantino x Flamengo, explicando as decisões contestadas pelo lado dos cariocas.

O que aconteceu

A CBF agiu rápido e divulgou as conversas na cabine do VAR em dois lances que geraram reclamações do Flamengo.

Na expulsão de Luan Cândido o debate era se houve falta do De La Cruz no início da jogada.