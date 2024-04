Amazonas x Flamengo terá ingressos de até R$ 1,7 mil; veja valores

O flamenguista que quiser acompanhar seu time no setor visitante deverá desembolsar R$ 345 (inteira) — até a madrugada desta quarta-feira (24), havia ingressos do tipo à venda no Superior Sul.

Há outros setores disponíveis com preços salgados, como Superior Oeste ou Leste (R$ 460), Inferior Oeste (R$ 575), Inferior Leste (R$ 690) e Premium (R$ 805).

Os valores se multiplicaram em relação ao praticado em Amazonas x Santos, duelo que ocorre no próximo dia 11 pela Série B do Campeonato Brasileiro. No caso dos visitantes, por exemplo, o torcedor da equipe paulista pagará R$ 88 em uma entrada inteira — os bilhetes mais caros ficaram em R$ 220.

Amazonas x Flamengo: veja valores

Arena + Portão D - Inteira: R$ 1.725,00 (R$ 1.500,00 + 225,00 de taxa)

Arena + Portão D - Meia: R$ 862,00 (R$ 750,00 + 112,00 de taxa)