Palmeiras e Grupo City estão na briga por 'novo Suárez', diz jornal

Rodríguez chamou a atenção em confronto com o Palmeiras. No duelo pela segunda rodada da fase de grupos - vitória alviverde por 3 a 1 -, o atacante teve uma boa atuação, o que teria aumentado o interesse dos dirigentes palmeirenses, de acordo com o "As".

O Grupo City também tem interesse no jogador. Dono de vários times pelo mundo, inclusive o Montevideo Torque, do Uruguai, e o Bahia, no Brasil, o Grupo City seria o principal concorrente do Palmeiras para tirar o jogador do Liverpool-URU.

O jogador já disse que gostaria de atuar no Brasil. Em entrevista à "ESPN", Luciano Rodríguez disse que o futebol brasileiro está muito avançado na América do Sul e que ele gostaria de atuar por aqui.

Assim como Endrick, ele deve jogar a próxima Copa América. Luciano Rodríguez deve fazer parte do grupo convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai nos Estados Unidos.