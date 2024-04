Herói da Libertadores e promissores: quem são os afastados pelo Fluminense

Lesões no ligamento do joelho esquerdo e musculares atrapalharam a sequência no meio da temporada passada, mas Alexsander foi usado com recorrência por Diniz.

Neste ano, também esteve na seleção sub-23.

Alexsander, jogador do Fluminense Imagem: Buda Mendes/Getty Images

Kauã Elias

Atacante de 18 anos, é tido como muito promissor e próximo na fila de revelações da função de camisa 9 do clube.

Foi destaque na seleção sub-17 (artilheiro do Sul-Americano da categoria) e neste ano tenta sequência maior entre os profissionais. Ainda não balançou as redes pelo time principal do Flu.