Vitória x Bahia: onde assistir ao vivo e horário do clássico no Brasileirão

O clássico baiano retorna à elite nacional após cinco anos. A última vez que os times se enfrentaram na Série A foi no Brasileirão de 2018. Nos duelos recentes, o Vitória levou a melhor, se sagrando campeão do Estadual diante do arquirrival.

Vitória x Bahia -- 3ª rodada do Brasileirão

Local: Barradão, em Salvador

Data e hora: 21 de abril de 2024, às 16h

Transmissão: TV Globo e Premiere