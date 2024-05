Flamengo sofre para empatar com o Red Bull Bragantino e volta a ser vaiado

Longe de mostrar aquele futebol bonito e ofensivo sonhado pela torcida, o Flamengo sofreu para empatar por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem confiança, o time carioca sofreu um gol no primeiro tempo e teve que correr muito para buscar a igualdade na etapa final. Tite e seus jogadores deixaram o campo sob vaias.

Sem vencer há três jogos, o Flamengo tem oito pontos, em quarto lugar, atrás do Red Bull Bragantino, ainda invicto, com nove, em terceiro. O time paulista segue como pedra no sapato dos cariocas quando atua em casa, onde não perde há 28 anos, desde 1996, quando o rubro-negro fez 1 a 0, com gol de Bebeto, no dia 4 de setembro. Agora são cinco jogos entre eles, com duas vitórias paulistas e três empates.

A torcida flamenguista já se irritou com a escalação inicial escolhida por Tite. Ele optou pelo esquema 4-4-2, numa demonstração clara de sua preocupação com a marcação. O quarteto de meio-campo tinha os volantes Allan, Igor Jesus, Gerson e De La Cruz, com Pedro e Bruno Henrique isolados no ataque.

De outro lado, Pedro Caixinha preferiu o esquema 3-4-3, deixando no ataque Vitinho e Henry Mosquera abertos para infernizar a marcação adversária. O desenho tático foi refletido em campo no primeiro tempo, com o Flamengo tendo uma leve superioridade com a posse de bola, porém, com o Red Bull Bragantino sempre mais perigoso no ataque.

Aos 20 minutos aconteceu um lance que poderia ter mudado a história do jogo. Luan Cândido foi expulso por cometer falta em cima de De la Cruz, que descia em direção ao gol. Alertado pelo VAR, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva anotou uma falta anterior cometida pelo mesmo De la Cruz em cima de Pedro Henrique.

O Bragantino abriu o placar aos 29 minutos, quando Gustavinho cobrou escanteio e o zagueiro Pedro Henrique apareceu entre três marcadores para desviar de cabeça para as redes. Atrás no placar, Tite abriu mão de um volante ainda no primeiro tempo: saiu Igor Jesus para a entrada do atacante Luiz Araújo. O garoto saiu chateado, chorou e foi consolado pelos companheiros no banco de reservas. O time continuou apático e deixou o campo vaiado pelos torcedores rubro-negros presentes ao Nabizão.

Na volta do segundo tempo, o Flamengo tentou uma pressão e quase empatou aos três minutos quando De La Cruz partiu do meio-campo sozinho e na saída de Cleiton chutou por cima. A bola explodiu no travessão. A coragem, porém, quase foi punida com um contragolpe do time paulista que também conseguiu acertar o travessão de Rossi num chute em curva de Eric Ramires, aos seis.

A falta de confiança ficou nítida em campo. Aos 25 minutos, Bruno Henrique subiu sozinho na pequena área e testou para baixo, mas Cleiton esticou a mão e fez grande defesa com um tapa na bola, evitando o empate.

Somente aos 29 minutos, Tite fez mais duas trocas no time carioca. Entraram Lorran e Matías Viña nos lugares de Allan e Ayrton Lucas, respectivamente. O gol de empate saiu aos 33 quando De La Cruz lançou Bruno Henrique nas costas da defesa. Ele ajeitou e já bateu de primeira por baixo do goleiro que saia do gol em desespero.

Alívio no banco, com Tite distribuindo beijos e abraços. Depois gesticulou com os braços abertos, pedindo para seus jogadores irem para frente. Por reclamação do banco de um possível pênalti de Vitinho em cima de Luiz Araújo, Tite acabou penalizado com o cartão amarelo. O Flamengo foi melhor, mas não fez o gol da vitória.

Pelo Brasileirão, o Flamengo só joga agora no outro sábado, dia 11, diante do Corinthians, no Maracanã. No domingo, 12, o Red Bull Bragantino vai até Salvador para enfrentar o Bahia pela sexta rodada. Mas na terça-feira, o time carioca volta a campo pela Copa Libertadores, pegando o Palestino, no Chile.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 1 X 1 FLAMENGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Pedro Henrique, Eduardo Santos e Luan Cândido; Nathan Mendes, Eric Ramires (Jadsom Silva), Gustavinho (Lincoln) e Juninho Capixaba (Lucas Evangelista); Vitinho, Eduardo Sasha (Thiago Borbas) e Henry Mosquera (Helinho). Técnico: Pedro Caixinha.

FLAMENGO - Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Matías Viña); Allan (Lorran), Igor Jesus (Luiz Araújo), Gerson e De la Cruz; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Tite.

GOLS - Pedro Henrique, aos 29 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 33 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Nathan Mendes e Thiago Borbas (Red Bull Bragantino); Allan e Igor Jesus (Flamengo).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 538.490,00.

PÚBLICO - 9.971 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).