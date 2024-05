Bruno Henrique esbraveja contra arbitragem após empate do Fla: 'Lamentável'

O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, fez o gol de empate diante do Bragantino neste sábado (4), mas saiu revoltado com a arbitragem da partida.

O Flamengo reclama da expulsão cancelada pelo VAR, no começo do jogo, e de um lance de pênalti já nos acréscimos, que não foi revisado.