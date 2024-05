Flamengo empata com o RB Bragantino e chega a três jogos sem vencer no Brasileirão

Fim de jogo em Bragança. O Flamengo fica no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão. #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/mZFnY6N1HH

O jogo

O confronto começou em ritmo acelerado, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, tanto RB Bragantino quanto Flamengo pecavam no momento do último passe. Quando conseguiam finalizar não levavam perigo ao gol adversário.

Aos 21 minutos, o zagueiro Luan Cândido foi expulso após falta em De la Cruz, sendo o último homem da defesa. Só que o cartão foi retirado por falta do jogador do Flamengo no início do lance.