Santo André empata com o Patrocinense pela Série D; Água Santa vence e assume liderança do grupo G

Neste sábado, o Santo André empatou com o Patrocinense, pela 2ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, e o Água Santa venceu o Maringá de virada para assumir a liderança do grupo G da competição.

Santo André x Patrocinense

No Estádio Bruno José Daniel, o Santo André recebeu o Patrocinense. As duas equipes não saíram do 0 a 0 e seguem com um ponto cada, já que perderam na estreia. Por conta do saldo de gols, o clube do ABC paulista leva a melhor e ocupa a 6ª posição, enquanto o time mineiro fica no 7º lugar do grupo G.