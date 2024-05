Diretor do Fla chama TV e detona juízes: 'Teremos que dizer que tem roubo?'

Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, se revoltou com a atuação do árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva no empate do rubro-negro contra o Bragantino, em jogo disputado na noite deste sábado (4) e válido pelo Campeonato Brasileiro.

Após o apito final e entrevista de Bruno Henrique citando a arbitragem, o dirigente chamou o repórter do Premiere e pediu a palavra. Para ele, a equipe está sendo prejudicada pela "falta de critério" há alguns jogos.

O rubro-negro reclama de dois lances: primeiro, de uma falta marcada de De La Cruz em lance que acabou com expulsão anulada de Luan Cândido, e depois de um pênalti não marcado em Luiz Araújo.