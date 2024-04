Endrick improvisa e dá caneta de letra em Palmeiras x Flamengo; assista

Endrick, então, mostrou rapidez e, de letra, deu uma caneta no adversário, enlouquecendo a torcida do Palmeiras no Allianz Parque.

O atacante seguiu a jogada e acabou derrubado pelo próprio Allan. O árbitro assinalou a falta do jogador do Flamengo.

