Vasco anuncia a contratação do volante Hugo Moura

O Vasco anunciou, hoje (18), a contratação do volante Hugo Moura, que estava no Athletico-PR. O jogador chega ao clube por empréstimo até o fim da temporada

O que aconteceu

O acordo entre os clubes tem obrigação de compra. Ao fim da temporada, ele vai assinar contrato até o fim de 2026.

Hugo chega para um setor considerado carente no elenco. O Vasco foi ao mercado com ainda mais urgência após as lesões de Paulinho e Jair, que devem retornar apenas na reta final do ano.