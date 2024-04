Santos pode iniciar Série B sem atender pedidos de Carille por reforços

O Santos tem duas contratações certas, mas nenhuma nos setores mais carentes identificados pelo técnico Fábio Carille.

O que aconteceu

O Santos ainda não contratou meia, ponta-direita e centroavante. As posições eram vistas como prioridades após a final do Santos no Campeonato Paulista, mas até o momento não há negociações avançadas nos setores.

Maceió, atacante da Portuguesa que esteve como certo no Santos, deve chegar apenas em setembro. O jogador de 20 anos pertence ao São Caetano e está emprestado ao time do Canindé, que não quer liberá-lo agora sem uma taxa de vitrine.