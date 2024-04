Fim de tabu, título e demissão: os quase 100 dias de Carpini no São Paulo

O técnico Thiago Carpini foi do céu ao inferno nos 98 dias em que esteve no comando do São Paulo.

Início bom, meio e final abaixo

O treinador de 39 anos começou sua trajetória no clube com tudo, incluindo triunfos sobre rivais. Ele foi anunciado em 11 de janeiro como substituto de Dorival Junior, que deixou a equipe após o título da Copa do Brasil para assumir a seleção brasileira.

Carpini quebrou o tabu histórico na Neo Química Arena e se sagrou campeão da Supercopa do Brasil. O time permaneceu invicto em seus seis primeiros jogos, tendo vencido o Corinthians na casa do rival pela primeira vez desde a inauguração do estádio em Itaquera e superado o Palmeiras nos pênaltis na decisão do torneio.